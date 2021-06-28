«تحقيق أمنية» تُعيد السمع إلى طالبة

أبوظبي(الاتحاد)

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» حلم الشابة ندى المصابة بالسكري من الدرجة الأولى، في الحصول على سمّاعة طبية تُمكّنها من استعادة السمع الذي كادت تفقده بسبب مُضاعفات المرض، والعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي مثل بقية أقرانها.

وعلى الرغم من أن انتشار جائحة «كوفيد-19» في العام الماضي حال دون تحقيق أمنية ندى، غير أنه لم يقف عائقاً أمام تفوّقها في الثانوية العامّة ودخول كلية الطب. وجاء تحقيق أمنيتها اليوم تتويجاً لحلمها بإكمال مسيرة التفوّق والدراسة دون عوائق.

وأثنى هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، «على جهود القائمين على إذاعة القرآن الكريم وعلى الأيادي الخيّرة الكريمة التي ساهمت تبرعاتها عبر الإذاعة القرآن الكريم في تحقيق أمنية ندى وتعزيز مشاعر الأمل والتفاؤل والسعادة في قلبها مع عائلتها». وقال: يُسعدنا أن تحقيق أمنية ندى أضاء أمامها شعلة الأمل في القدرة على مواصلة حياتها ودراستها، وهذا يؤكد أن رسالة المؤسسة النبيلة تؤتي أُكلها في توفير الدعم النفسي للأطفال المرضى المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وتمنحهم القوة على محاربة المرض واستعادة الرغبة في الحياة

من جانبها، شكرت ندى أفراد فريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية» على تمكينها من استعادة السمع لممارسة الحياة والدراسة بشكل طبيعي، مُعربة عن سعادتها التي لا توصف عند علمها بتحقيق أمنيتها التي طال انتظارها، ومؤكدة على أنها ستواصل مسيرة التفوّق في كلية الطب لمُساعدة الأطفال المرضى والتخفيف من آلامهم.