الصاحب قبل الطريق

للأمكنة الجديدة سحرها الآخاذ الذي يحملك بلطف إلى مساحات جديدة من التأمل والتجارب والسعادة، لتجد نفسك بعد وقت قصير أضحيت شخصاً آخر لا يكسوه حزن ولا تظلله منغصات. لذلك ليس ثمة شيء يضاهي السفر فيما يبثه في الإنسان من متعة وسعادة، إنه بمثابة حل فعّال لكل ما يكتنفنا من طاقة سلبية وضغوط حياة.

لا تتم للسفر متعته دون صديق يحاذيك الخطى، ومن الجيد حين تعتزم السفر أن تبحث عن صديق لك كي ينضم إليك، لكن هل يكفي أن يكون صديقاً؟! بالطبع لا، بل يجب أن يكون مقرّباً تعرفه جيداً وتتلاقى معه في مساحات كثيرة من الطباع والهوايات والاهتمامات، فذلك أدعى لرحلة سعيدة يتوفر بها قدرٌ مناسبٌ من التفاهم والانسجام، دون تلك الشروط السابقة، فأنت بصدد رحلة في أسوأ الظروف قد لا تكون الأفضل، قد تخسر فيها مالك، وصديقك في الوقت نفسه.

في المثل الدارج لطالما اعتدنا سماع «الصاحب قبل الطريق» و«الجار قبل الدار»، و«رفيق السفر قبل الرحلة»، أمثلة ربما نمر عليها مرور الكرام، لكنها من الأهمية بمكان بحيث نلتفت إليها ونتأملها كثيراً، فبإمكان رفيق رحلتك أو طريقك أن يجعلك تحيا رحلة لا تنساها من فرط ما بها من سعادة، أو لا تنساها من فرط ما بها من كدر وسوء وقت.

في السفر ينكشف حجاب الناس، ويصبحون أمامك أقرب لحقيقتهم من أي وقت آخر، كونك في السفر تلازمهم أوقاتاً أكثر وتمر معهم بمواقف جديدة تختبرهم فيها في أمور عدة لم تتح لك الفرصة لرؤية ردود فعلهم حيالها، من هنا كن حريصاً على اختيار الشخص المناسب الذي تعرفه جيداً، والذي لن تفاجئك أفعاله حال السفر، ذلك الشخص الذي تعرف جيداً أنه سيتمم عليك رحلتك، وسيمنح تجربتك مزيداً من العمق والمعنى والسعادة.

مهما بلغ الإنسان من حكمة ورجاحة عقل فإنه يظل دائماً بحاجة إلى صديق قريب منه يبث إليه حكاياه، ويعبّر له عن ذاته دون خجل، وينتظر منه مشورة أو نصيحة أو تشجيع، وبناء على اختيارنا الصديق المناسب يكون رأيه وتوجيهه لنا صائباً من عدمه، ويكون تشجيعه في اتجاه صحيح كذلك من عدمه.

إن الرفيق أو الخليل كما أسماه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يتوقف عليه شيء كبير من حياتنا، شيء لا يقف بحال عن حدود السفر والرحلات، بل يمتد أثره ليشمل مناحي حياتنا كافة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»، فحين يكون خليلاً صالحاً فلن يأخذ بيدنا سوى لدروب الخير والصلاح والسعادة، أما إن كان خليلاً طالحاً، فبالطبع سنجد أنفسنا في محل سيئ لا نتمنى أن نرى أنفسنا فيه.