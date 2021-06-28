5 نصائح لحماية نفسك من عدوى السالمونيلا

هل تعاني أحياناً من آلام في البطن، والحمى، والصداع؟ قد تُعتبر هذه من أعراض السالمونيلا. وإليك بعض النصائح لمساعدتك على الوقاية من عدوى المرض.

وتسبب السالمونيلا العديد من الأمراض مثل حمى التيفوئيد، ومرض عدوى السالمونيلا، والنزلة المعوية، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عبر موقع "تويتر".

وتتضمن أعراض السالمونيلا المغص، والقيء، وآلام البطن، والصداع، والإسهال، والحمى بحسب «cnn».

وإليك 5 نصائح للوقاية من عدوى السالمونيلا:

* غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع الأغذية النيئة، والحيوانات

* استعمال ألواح تقطيع مختلفة للسلطات عن تلك التي تُستخدم للحوم

* فصل المواد الغذائية النيئة عن المأكولات الأخرى المطبوخة، والمُصنّعة

* طهي الطعام جيداً، وتجنب تناول البيض النيء

* منع المصابين من التعامل مع المواد الغذائية