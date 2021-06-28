لهذا السبب تصدر «الشتاء العاجل» تريندات تويتر

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر هاشتاج #الشتاء_العاجل تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» منذ أمس، فى محاولة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تغريداتهم قدوم الشتاء والمطر فوراً لأنهم لم يتحملوا حرارة الشمس وسخونتها.

ودعا رواد السوشيال ميديا أنفسهم وجيرانهم إلى الهروب إلى الشواطئ للاستمتاع بتكتلات باردة من الهواء، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات طريفة و«حادة» بين محبي فصل الصيف ومحبي فصل الشتاء حول مزايا كل من الفصلين.

إلى ذلك، حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من وجود ارتفاع كبير في الرطوبة النسبية، مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة، مما يرفع من درجة الحرارة المحسوسة، أكثر من المعتاد، ويزداد سطوع الشمس خلال اليوم وتنشط الرياح المعتدلة أحيانًا، ويؤثر ارتفاع الرطوبة النسبية العالية على الشبورة المائية التي تتكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.