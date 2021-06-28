إنتاج أول أتوبيس كهربائي في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، نجاحها في إنتاج أول حافلة نقل ركاب كهربائية محلية الصنع أكثر محافظة على البيئة وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون ضمن جهود مكافحة التلوث.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي المصري أن ذلك يأتي ضمن التوجه لمواكبة التحركات العالمية للتحول إلى المركبات الكهربائية عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة صناعة وسائل النقل «mcv»، لتصنيع أتوبيس كهربائي مصري بأيدٍ مصرية، في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف الوزير أن تصنيع الأتوبيس الكهربائي شهد الاعتماد على المكونات المحلية بنسبة 60%، لتحفيز وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات في مصر والعوائد الاقتصادية المترتبة عليها، مشيراً إلى أن تصميم الأتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين. كما تم تصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأتوبيس وتصميمها في مصر من الزجاج والإطارات والمقاعد، ومواد الخام الأساسية مثل الفايبر والصاج الخارجي لهيكل الحافلة.

وبحسب المسؤولين المصريين، فإن من أهم مواصفات الحافلة الكهربائية المصرية، أنها تستطيع العمل بشكل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من 300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة، وتضم 49 مقعداً، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كم/ساعة، بالإضافة إلى العمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية.