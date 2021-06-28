شركة تطرح دراجات كهربائية أوتوماتيكية مذهلة

شعبان بلال (القاهرة)

أطلقت شركة Veloretti الهولندية دراجة كهربائية أوتوماتيكية جديدة، ومزودة بتقنيات تكنولوجية مذهلة، وذلك على الرغم من مظهرها الذي يبدو كالدراجات القديمة نسبياً، بإطارات عريضة نسبياً وكرسي ومقابض جلدية المظهر.

وتأتي الدراجة الجديدة المسمّاة Ace بأحدث الإمكانيات التكنولوجية، مثل جهاز تحديد المواقع وتشخيص المشكلات عن بُعد واكتشاف الأعطال والتتبع في حالة السرقة، إلى جانب الإمكانيات العادية مثل تقنية بلوتوث وراديو.

ويصل سعر الدراجة حالياً إلى 2400 يورو، وهو سعر مرتفع مقارنة بأسعار الدراجات الكهربائية الأخرى، لكن التقنيات المذهلة المزودة بها جعلت الشباب يقبلون عليها من خلال الحجز المسبق.

وتستهدف الشركة بيع 8 آلاف دراجة خلال العام الجاري، والوصول إلى بيع 25000 دراجة في العام، وذلك بحسب مؤسس الشركة فيري زوندر، الذي أضاف أن الشركة تركز تماماً على النهوض بفكرة الدراجات الكهربائية الأوتوماتيكية خلال الفترة القادمة.