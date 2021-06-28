«كلنا شيرين» يتصدر «تويتر» بعد المكالمة المسربة لوالد حسام حبيب

أحمد عاطف (القاهرة)

استمر هاشتاج «كلنا شيرين» في تصدر الموضوعات الأكثر مشاركة على موقع «تويتر» منذ مساء أمس، وذلك بعد مكالمة مسربة منسوبة إلى والد الفنان حسام حبيب، لها حديث عن مؤامرة لسرقة الفنانة شيرين رضا. وعقب انتشار المكالمة على مواقع التواصل الاجتماعي، دشّن رواد موقع «تويتر» هاشتاج «كلنا شيرين»؛ بهدف دعم الفنانة المصرية، بعد سماعهم خطة استيلاء على أموالها. وشهد الهاشتاج مشاركة الآلاف من الصور والأغاني للفنانة المصرية، إلى جانب رسائل دعم وجهها محبوها إليها، عبر رسائل منها: «أنت قوية، نحن نحبك يا شيرين، أنا بحب شيرين عبد الوهاب أوي وصعبانة عليا، ندعم شيرين ضد المؤامرات». وكان حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قد نفى صحة المكالمة المنتشرة، موضحاً أنها مفبركة تهدف إلى إثارة المشاكل، مؤكداً أن الصوت الوارد في المكالمة ليس صوته.

