مراكب الشمس للملك خوفو تستعد لحدث ضخم

شعبان بلال (القاهرة)

تستعد مراكب الشمس للملك خوفو في مصر إلى حدث ضخم خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم نقلها من منطقة الأهرامات للمتحف المصري الكبير، الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط. وأعلن الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن مركب الشمس الأولى سيتم نقلها طبقًا لدراسات علمية كقطعة واحدة، باستخدام عربة واحدة تم جلبها من بلجيكا، موضحاً أن عمل تجربة لاختبار هذه العربة واختبار كفاءتها أثناء الصعود والهبوط في الممرات والدورانات والعربة أثبتت كفاءتها. وأضاف المسؤول المصري في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، أن مركب الشمس الثانية يتم العمل حالياً على نقلها بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث تم استخراج جميع أجزاء المركب من الحفرة وتم نقل 1200 قطعة مفككة للمتحف المصري الكبير، وسيتم تجميعها في قاعة من أجمل قاعات المتحف المصري الكبير. ومراكب الشمس تم اكتشافها عام 1954 عن طريق الصدفة أثناء زيارة الملك عبدالعزيز آل سعود لمنطقة الأهرامات في حضرة الملك فاروق في ذلك الوقت، وكانوا يعملون على تنظيف الضلع الجنوبي، فتم اكتشاف المراكب بالصدفة. وحول سبب تصنيع هذه المراكب، أوضح زيدان أن المصري القديم كان يعتقد ويؤمن بالبعث والخلود، مضيفاً أن هذه المراكب واحدة من أكبر الآثار العضوية على مستوى العالم.

