هند صبري تطلق مبادرة "الأكسجين للجميع" في تونس

قدمت الفنانة التونسية، هند صبري، مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي بتونس المتضررة من جائحة كورونا بشدة، ضمن مبادرة "الأكسيجين للجميع" التي أطلقتها الفنانة.

وفي التفاصيل، شملت مبادرة "الأكسيجين للجميع"، مجموعة من أسرة الإنعاش وقوارير الأكسجين، ما مكّن من إنقاذ الكثير من المصابين بفيروس كورونا، حيث أطلقت هند صبري دعوتها لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزتها في تونس من خلال جمعيتها "مفيد"، حيث أن عدد ضحايا فيروس كورونا في تونس تخطى الـ12 ألفا، حسب شهادة مسؤولين في الصحة بولاية جندوبة. وفق Rt

جدير بالذكر أن الفنانة التونسية حصلت مؤخرا على منصب سفيرة للنوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مع نشاط خيري للمنظمة التي أسستها العام الماضي في تونس التي تحمل اسم "مفيد".