هذا ما عليك فعله لو انكسرت نافذة الطائرة أثناء الرحلة

بالنسبة للكثيرين منا ، السفر بالطائرة مليء بالإجهاد ، على الرغم من ندرة حدوث حالات الطوارئ. مع ذلك ، نحن ندرك أن هناك حالات خطيرة أخرى مرتبطة بفشل النوافذ في الطائرة ، لذلك قررنا معرفة ما يمكن أن يحدث إذا انفجرت نافذة أثناء الرحلة.

إذا انفجرت نافذة أثناء الرحلة ستسمع ضوضاء عالية جدًا بسبب تغير الضغط. في الأساس ، يكون ضغط الهواء داخل المقصورة أعلى من الضغط خارجها لتمكين الأشخاص على متن الطائرة من التنفس بشكل طبيعي. لهذا السبب ، إذا انكسرت نافذة ، فإن الهواء بالداخل سوف يهرب بسرعات عالية ، مصطحبًا أشياء صغيرة مثل الهواتف أو المجلات (أو أحيانًا أشياء أكبر ، مثل الأشخاص) معها.

كما هو الحال مع العديد من حالات الطوارئ ، فإن القاعدة الأكثر أهمية هي عدم الذعر. بالإضافة إلى ذلك ، من الأفضل أن يتم ربط حزام الأمان في جميع الأوقات عندما تكون جالسًا. بمجرد سقوط أقنعة الأكسجين ، ارتدِ واحدة.

سيبدأ الطاقم في الهبوط الاضطراري وسيكون الهبوط سريعًا لتقليل المخاطر على الركاب.