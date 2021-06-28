رسائل مؤثرة من دنيا وإيمي سمير غانم إلى دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)



وجهت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم رسائل خاصة إلى والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى العلاج الآن في أحدى مستشفيات القاهرة بسبب معاناتها من أعراض فيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.



وطالبت دنيا وإيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بالدعاء إلى والدتهما دلال عبد العزيز، ولاقى طلبهما تفاعلا كبيرا من قبل الفنانين والمتابعين.



وقالت دنيا وإيمي:" دلال عبد العزيز، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبد العزيز وتمدها بالصحة والعافية اللهم يامفرج الكرب يامجيب دعوة المضطرين اللهم اشفي دلال عبد العزيز شفاء لا يغادره سقما، عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع، اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب، إنك على كل شيء قدير".



وفي وقت سابق، طالب الفنانة إيمي سمير غانم، بالدعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدة أن حالتها الصحية غير جيدة، قائلة "أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب".



وفي سياق متصل، نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، خروج الفنانة دلال عبد العزيز من العناية المركزة، مؤكدا أنه تم نقلها من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عناية مركزة أخرى وحالتها لا تشهد تحسنا، مطالبا الدعاء لها.



ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.



وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.









