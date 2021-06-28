الجسمي وأصالة وتامر حسني وميريام في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً بحلول عيد الأضحى المبارك، تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من الحفلات الموسيقية يحييها نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي من مثل أصالة، حسين الجسمي، تامر حسني وميريام فارس، وذلك يومي 22 و23 يوليو في الاتحاد أرينا.

وضمن فعاليات عيد الأضحى المبارك، ستشهد جزيرة ياس عروضاً مبهرة للألعاب النارية تستمر على مدار ثلاث ليالٍ ابتداءً من أول أيام العيد. ومن المقرر أن تنطلق هذه العروض من ياس باي (واجهة ياس البحرية)، كما سيتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بجزيرة ياس بدءاً من الساعة التاسعة مساءً، ليتسنى للجمهور مشاهدتها افتراضياً من راحة منازلهم.

أنشطة ترفيهية

من جهة أخرى، وتزامناً مع إجازة العيد تنظم حملة الصيف #في_أبوظبي مجموعة متنوعة من العروض المميزة والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع أفراد المجتمع والزوار للاستمتاع بتجارب استثنائية، إلى جانب خيارات الإقامة والجوائز والحسومات التي تستمر طيلة موسم الصيف.

وفي تعليق له، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «متحمسون لإعادة تنظيم الحفلات الموسيقية في العاصمة لأول مرة منذ مارس من العام الماضي، والتي يحييها كبار نجوم الغناء كجزء من احتفالات العيد في أبوظبي.»

وأضاف: «تأتي هذه الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية التي سوف تضيء سماء عاصمتنا احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب سلسلة الفعاليات المتنوعة التي توفرها حملة الصيف #في_أبوظبي، لتؤكد مجدداً على المكانة الرائدة التي تحظى بها العاصمة الإماراتية على الخارطة السياحية كوجهة ترفيهية عالمية.».

تجربة

ولرواد الحفلات الموسيقية الذين يرغبون في تمديد تجربتهم خلال إجازة العيد، تقدم جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عروضاً استثنائية على خيارات الإقامة للاستمتاع بقضاء إجازة لا تُنسى، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الاستثنائية وخيارات التسوق عالمية المستوى، بالإضافة إلى ما تختزله الإمارة من معالم ووجهات سياحية وملاعب جولف حائزة على جوائز عالمية، فضلاً عن الرياضات المائية المتعددة ومجموعة من ثمانية فنادق وأكثر من 165 مطعماً تضمها حملة الصيف #في_أبوظبي.