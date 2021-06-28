تزايد جرائم قتل النساء في أوروبا.. السبب!

ترافقت العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في أوروبا مع تصاعد جرائم قتل النساء مجدداً، بعد تراجع خادع في ظل القيود.

ومن النساء ضحايا العنف شاهينيز التي أحرقها زوجها حيّة في فرنسا، وخمس نساء قتلن خلال ثلاثة أسابيع في الربيع في السويد وأخريات قتلن في إسبانيا.

ومن هذه البلدان إسبانيا، حيث تقتل امرأة كل ثلاثة أيام بأيدي زوجها أو زوجها السابق منذ رفع حال الطوارئ الصحية في مايو، بالمقارنة مع معدّل امرأة في الأسبوع.

وفي بلجيكا، وقعت 12 جريمة قتل امرأة بحلول نهاية أبريل، بالمقارنة مع 24 لمجمل العام 2020. أما في فرنسا، فقتلت 56 امرأة إلى اليوم بحسب جمعية «قتل النساء بأيدي شركائهنّ أو شركائهنّ السابقين» مقابل 46 في الفترة ذاتها من العام 2020.

وأوضحت فيكتوريا روزيل رئيسة فريق الحكومة الإسبانية ضد العنف الذكوري: «حين تستعيد النساء حريّتهنّ، يشعر المعتدون أنهم يفقدون السيطرة ويكون ردّ فعلهم أشدّ عنفاً، وهذا ما تثبته موجة جرائم قتل النساء في الأشهر الماضية».

وتابعت: «حين فتحنا باب القيود، فتحنا الباب أيضاً لوباء آخر، هو الوباء الذكوري الذي كان يختبئ خلفه».

- «النجدة»

ومع فرض الحجر المنزلي في أنحاء أوروبا، بات رصد العنف الأسري أكثر صعوبة.

واضطرت الضحايا الملزمات بالبقاء في بيوتهنّ إلى التعايش مع الجلّاد، ولم يعد أمامهن من خيارات للاستغاثة إلا بشكل شديد التستّر.