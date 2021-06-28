كشفت إدارة مرسى ياس مارينا، الوجهة الترفيهية العائلية في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة من عروض المأكولات الخاصة بالصغار طوال الإجازة الصيفية فمن 21 يونيو حتى 28 أغسطس، ستكون العائلات على موعد مع أوقات مليئة بالمرح ومع مجموعة لا تقاوم من عروض المأكولات للذواقة الصغار في قلب وجهة الترفيه المفضلة في أبوظبي.

ودعا ياس مارينا العائلات لقضاء أوقات تبقى في الذاكرة، حيث يتسنّى للصغار الاستمتاع بعروض النوافير الراقصة أو اللعب في الملعب الإسفنجي الواسع المظلل، فيما يختبر الآباء والأمهات مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية. بعد ذلك، بإمكان العائلة التوجه إلى أحد المطاعم الحائزة على الجوائز في ياس مارينا والاستفادة من عروض المأكولات الحصرية للأطفال.

ولا يتوقف المرح عند هذا الحد، إذ سيحظى الضيوف الذين يقومون بمشاركة صورهم مع وضع إشارة (تاغ) لحساب مرسى ياس مارينا على وسائل التواصل الاجتماعي في مطاعم ياس مارينا بفرصة الفوز ببطاقات إلى مدن ياس الترفيهية.

وستخوّل هذه البطاقات العائلات عيش متعة لا تضاهى مع فرصة ركوب أسرع أفعوانية في العالم في عالم فيراري أبوظبي، أو الاستمتاع بالرياضات المائية في ياس ووتر وورلد أبوظبي، أو قضاء يوم لا يُنسى مع الشخصيات المفضلة لدى الصغار في عالم وارنر براذرز أبوظبي.