مهرجان أسوان يناقش صورة المرأة في السينما العربية

تتواصل بمدينة أسوان التاريخية في صعيد مصر اليوم الاثنين فعاليات اليوم قبل الأخير من أيام النسخة

الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ويشهد المهرجان اليوم ندوة خاصة لمناقشة ما جاء بالتقرير السنوي، الذي يصدره المهرجان للعام الثاني على التوالي حول "صورة المرأة في السينما العربية ".

وشارك في إعداد التقرير كتاب ونقاد سينمائيون من بلدان عربية عدة، كما تتواصل عروض الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة.

وحسب بيان، كان من جديد المهرجان هذا العام هو مسابقة أفلام الورش، والتي تشهد عروضا لثمانية أفلام.

وكان المهرجان قد نظم في شهر مارس الماضي ثلاث ورش هي، ورشة صناعة الفيلم، وأشرفت عليها المخرجة نادين صليب، وورشة السيناريو بإشراف وسام سليمان، وورشة الرسوم المتحركة بإشراف الدكتور أشرف مهدي ، وجرى خلال تلك الورش إنتاج ثمانية أفلام.

وأقيمت ثلاث ورش بالتزامن مع انعقاد الدورة الحالية للمهرجان، وهي ورشة توجيه الممثل للسينما، بإشراف الفنانة سلوى محمد علي، وورشة تطوير الإنتاج بإشراف المنتجة خلود سعد، وورشة الرسوم المتحركة للأطفال،

بإشراف الفنان إبراهيم سعد، وبالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة.

يذكر أن النسخة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، تقام في مدينة أسوان جنوبي مصر، في الفترة من 24 وحتى 29 من شهر يونيو الجاري، بمشاركة 33 دولة.

