فايز السعيد محروم من النوم

مراد اليوسف (دبي)

طرح الفنان الإماراتي فايز السعيد أغنية جديدة من ألحانه، حملت عنوان «حرمت عيني» تعاون بها مع الشاعرة نهى نبيل، حملت توزيعاً موسيقياً بين الإيقاع السعودي والآلات الغربية، وقدمها بأسلوب غنائي جديد عليه كلياً، ويقول في مقدمة الأغنية:

حرمت عيني يالغلا لذة النوم

وقلبي كسير ٍ ما تحمل همومه

طيفك ذبحني.. زادلي همي هموم

والشوق سيف ٍ أهلكتني عزومه

ماكنت أنا احسب ينهزم قلبي بيوم

لينك ذبحته وطاح من غير قومه

وكان السعيد قد أعلن من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن جلسات التحضير والعمل لأغنية «حرمت عيني» مع الشاعرة نهى نبيل التي تواجدت في دبي، مؤكداً أنه يعد مفاجأة مختلفة عما قدمه في السابق من أغنيات كلاماً ولحناً وتوزيعاً، وهو ما طرحه في قناته الرسمية باليوتيوب.

وكانت آخر الأغنيات المصورة لفايز السعيد أغنية «كارثة» من ألحانه، وهي من اللون الغنائي الكلاسيكي ومن إخراج اللبناني بسام الترك، وتخطت المليون مشاهدة.