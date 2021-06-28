هذه العادات الشائعة تؤدي لزيادة الوزن.. فاحذرها

يعاني كثيرون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة مما يؤثر على حياتهم وصحتهم ويعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأبرزها مرض الضغط والسكري، ولإنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، عليك تجنب أخطاء هذه الأخطاء:



وحسب ما ذكره موقع medicoverhospitals إليك قائمة بالأخطاء الشائعة التي تؤدى لزيادة الوزن ومنها:

الإكثار من تناول الوجبات السريعة والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون فهي تزيد من وزن الجسم وتراكم الدهون مما يؤثر على الصحة.

عدم ممارسة التمارين الرياضية يزيد من وزن الجسم ويعرضك للسمنة المفرطة لذلك يجب عليك الحركة وممارسة الرياضة باستمرار.

المشروبات الغازية تحتوى على نسبة عالية من السكريات التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب السمنة المفرطة وتراكم الدهون في الجسم لذلك ينصح بتجنبها واستبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه والخضروات.

تناول كميات كبيرة من الطعام فى الوجبة الواحدة يزيد من وزن الجسم وينصح بتناول خمس وجبات فى اليوم ولكن بكميات قليلة جدا وخالية من الدهون والسكريات العالية.

الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالسكريات مثل "المانجو، العنب، التين"، حيث تحتوى هذه الفواكه على كمية عالية من السكريات التى تزيد من وزن الجسم وتراكم الدهون به.

الإفراط فى النوم يؤثر على وزنك وصحتك، لذا ينصح دائما بالنوم بعدد ساعات كافية لا تزيد عن 8 ساعات ولا تقل عن 6 ساعات ولكن أكثر من ذلك قد يسبب السمنة.

السهر لفترات طويلة أمام شاشات التلفزيون والموبايل يشجعك على تناول الطعام بكميات كبيرة دون أن تشعر مما يسبب زيادة الوزن.