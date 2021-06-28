سينما فاتن حمامة التاريخية تعود للحياة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تستعد سينما فاتن حمامة التاريخية بوسط القاهرة، للعودة إلى الحياة مرة أخرى، بعد أعوام من الإغلاق والإهمال.

وأعلن ملاك سينما فاتن حمامة تراجعهم عن قرار الاستغناء عنها لاستبدالها ببرج سكني على النيل، حيث تم تعليق لافتة على السينما بعد ثلاث سنوات من قرار الهدم تحمل إعلانًا بإعادة بناء دار سينما ومسرح بأحدث التقنيات العالمية.

وصدر قرار الهدم عام 2018 لصالح ثلاثة عشر شخصاً هم ملاك البناء، ولكن ظل البناء مغلقًا لمدة 3 سنوات وأصبح مكانًا مهجورًا لا تعرض فيه الأفلام كما كانت العادة منذ ثلاثينات القرن الماضي عندما افتتحت السينما للمرة الأولى وكانت تحمل اسم ربع لبة ثم تحولت إلى فاتن حمامة وأعيد افتتاحها في ديسمبر 1984.

وشهدت السينما التي تحمل اسم سيدة الشاشة العربية عرض الكثير من الأفلام المهمة في السينما المصرية كان أولها عندما يبكي الرجال بطولة الفنان المصري فريد شوقي، ومن أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها السينما هي محاولة التمويه التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

حيث حضر السادات أحد الأفلام برفقة زوجته في سينما فاتن حمامة حتى يتهرب من الرقابة الشديدة التي فرضت على الضباط الأحرار قبل ثورة 1952، ولهذا تحتل السينما أهمية خاصة في قلوب المصريين.

وعندما توقفت دار السينما عن العمل عام 2014 عرضها ملاكها للبيع مقابل 33 مليون جنيه، ليحصل عليها الملاك الحاليين بقيمة 25 مليون جنيه، وحصلوا على قرار رسمي بهدمها وتحويلها إلى برج سكني يحمل اسم الفنانة الراحلة، وبالفعل بدأ العمل في الهدم حتى وصلت نسبته إلى 70%، ولكت توقفت أعمال الهدم بعد أسابيع قليلة من صدور القرار .

ولكن تراجع الملاك في النهاية دون إبداء الأسباب، وقرروا إعادة افتتاح السينما بموجب 1100 كرسي في قاعة العرض الكبرى وتزويدها بأحدث وسائل التقنية الحديثة وأساليب العرض التكنولوجية.









