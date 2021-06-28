فنان سوري: محمد رمضان موهبة فنية كبيرة لكنه مستفز

قال الفنان السوري فراس إبراهيم، إنّ محمد رمضان، يمتلك موهبة فنية كبيرة، مقارنة بأبناء جيله، ويكمن سر نجاحه في تحديه كل ما هو عكس الاتجاه.

وأضاف فراس إبراهيم، في تصريحات إذاعية، أنّ محمد رمضان يقوم بتصرفات استفزازية وهو يعي ذلك جيدًا، موضحًا أنّ «الاستفزاز ده بيجيب لايكات وفلوس.. هو مستفز لدرجة إنك تعمله لايك.. هو حالة استثنائية ولا أحد لديه الجرأة من زملائه الفنانين أن يقوم بنفس تصرفاته، سواء كان أحمد السقا أو أحمد عز أو ياسر جلال».

وأشار إلى الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له من آنِ لآخر، وكذلك خروج حملات تطالب مقاطعته، قائلًا: «هو بيقضي حياته عادي، وينشر صوراً له من الطيارة الخاصة، ويحط رجل على رجل، ويسافر».

وقال إنه لا يوجد فنان سوري، لديه الجرأة لعمل مثل هذه التصرفات، مبررًا ذلك بقوله: «العقلية مختلفة، وأنا مقدرش أقلع وألبس طوق على رقبتي.. والله ما أخرج من بيتي شهر».



قال الفنان السوري فراس إبراهيم، إنّ محمد رمضان، يمتلك موهبة فنية كبيرة، مقارنة بأبناء جيله، ويكمن سر نجاحه في تحديه كل ما هو عكس الاتجاه.

وأضاف فراس إبراهيم، في تصريحات إذاعية، أنّ محمد رمضان يقوم بتصرفات استفزازية وهو يعي ذلك جيدًا، موضحًا أنّ «الاستفزاز ده بيجيب لايكات وفلوس.. هو مستفز لدرجة إنك تعمله لايك.. هو حالة استثنائية ولا أحد لديه الجرأة من زملاءه الفنانين أن يقوم بنفس تصرفاته، سواء كان أحمد السقا أو أحمد عز أو ياسر جلال».

وأشار إلى الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له من آنِ لآخر، وكذلك خروج حملات تطالب مقاطعته، قائلًا: «هو بيقضي حياته عادي، وينشر صور له من الطيارة الخاصة، ويحط رجل على رجل، ويسافر».

وكان محمد رمضان، قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وتصدر محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو جديد من داخل الطائرة وهو يرتدي تيشيرت مكتوب عليه جملة «مستورة قالها الأسطورة».

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو له من داخل الطائرة، وهو يرقص على أنغام أغنيته الأخيرة ثابت، ويُشير بإصبعه بأنه نمبر وان، كما ظهر وهو يرتدي تي شيرت أسمر اللون، مدون عليه جملة «مستورة قالها الأسطورة».