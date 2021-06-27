آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر صحي آخر تطورات الحالة الطبية للنجمة المصرية دلال عبد العزيز، التي تتلقى العلاج جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين في مستشفى في العاصمة القاهرة.

وأكد المصدر، أن الفنانة لا تزال في العناية المركزة، وأصبحت تتعرف على من حولها، مشيراً إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي لا تتركان المستشفى تقريباً للبقاء بجانبها.وأضاف المصدر لـ«الاتحاد»، أن دلال عبد العزيز تخضع في الفترة الحالية للمتابعة الدقيقة لقياس نسب تأثير مرض «كوفيد - 19» على الرئة وبقية أجهزة الجسم، وهي من أهم الفترات بالنسبة للمتأثرين بـ«كوفيد - 19» طويل الأمد.

وأشار المصدر إلى أن قرار خروج الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى ليس الأفضل خلال الفترة الحالية، خاصة مع سنها وإمكانية تدهور صحتها بشكل مفاجئ فيما بعد، عوامل قد تؤدي لانتكاسة أكبر في الحالة الصحية.

وطالبت الفنانة إيمي سمير غانم، بالدعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدة أن حالتها الصحية غير جيدة، حيث تمكث الآن في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات منذ نحو شهرين.

ونشرت إيمي صورة لوالدتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وعلقت «أرجو الدعاء لأمي تعبانة. يا رب».