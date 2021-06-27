حملة تجمع 35 مليون جنيه لإنقاذ طفل

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تمكنت حملة تبرعات من جمع أكثر من 35 مليون جنيه مصري، من أجل إنقاذ طفل مصاب بمرض عصبي نادر.

وقالت والدة الطفل إنها لم تكن تتوقع أن يتم جمع هذا المبلغ، مضيفة أنها سعيدة بحالة التكافل الاجتماعي التي تجسدت خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت أن هناك فوائد أخرى لتجربتها الصعبة مع ابنها، منها انتشار الكثير من المعلومات حول ذلك المرض الذي قد يصيب العديد من الأطفال دون أن يعلم ذووهم طبيعته وعلاجه.

كانت حملة "أنقذوا الطفل رشيد" قد بدأت منذ نحو شهر، عندما أصيب بمرض ضمور العضلات الشوكي، واحتاج إلى تلقي علاج باهظ الثمن غير متوافر إلا في دول قليلة.