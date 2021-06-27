«أسوان لأفلام المرأة» يحتفي بـ«ماشا ميريل»

أسوان (د ب أ)

احتفي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بالممثلة والمخرجة الفرنسية، ماشا ميريل، التي كان المهرجان قد كرمها في حفل افتتاحه مساء الخميس الماضي.

وتضمنت الفعاليات استعراض أهم المحطات في مسيرة ميريل الفنية، التي قدمت خلالها قرابة 125 فيلماً سينمائياً، وذلك ما بين عامي 1959 و2012، بالإضافة إلى حوار حول مشاركتها بالمهرجان، ورؤيتها للسينما المصرية والعربية.

وولدت الممثلة والمخرجة الفرنسية، ماشا ميريل، بالعاصمة المغربية الرباط، لأب ينتمي لعائلة الأمير الروسي بافل جاجارين، وأم من عائلة أوكرانية نبيلة.