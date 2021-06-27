«حر تاريخي» في أميركا

واشنطن (رويترز)

اجتاحت موجة حر تاريخية المناطق الشمالية الغربية من أميركا، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير أمس الأول، ما دفع المسؤولين المحليين إلى تنبيه السكان إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات لحماية أنفسهم وتسيير حياتهم، فيما طلبت شركات الكهرباء من المستخدمين الحد من الاستهلاك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: حذرنا سكان واشنطن وأوريجون ومناطق من أيداهو ووايومنج وكاليفورنيا من الحرارة المفرطة، بعد أن سجلت درجات الحرارة ارتفاعاً يتراوح بين 20 و30 درجة فهرنهايت فوق المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع ومن المتوقع أن تستمر كذلك حتى الأسبوع المقبل.