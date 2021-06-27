4 قتلى إثر خلاف بشأن وضع المقاعد على شاطئ

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح في إطلاق نار إثر خلاف على وضع الكراسي على شاطئ في شمال ألبانيا.

شب الخلاف، مساء أمس، عندما تنازع أفراد عائلتين تديران فندقين على شاطئ "فيليبوي" بالقرب من شكودر، بشأن وضع الخيام ومقاعد الاستلقاء تحت الشمس.

ولم يتضح سبب تصاعد الصراع إلى حد استخدام أسلحة نارية.

وقامت عناصر من شرطة مكافحة الشغب بتأمين مكان الجريمة وغادر المقيمون في فندق مجاور والذين أصيبوا بالفزع خلال نومهم واستيقظوا على صوت إطلاق النار في الفندقين. وكان من بينهم زائرون من كوسوفو المجاورة.