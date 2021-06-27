مشاعل.. ماذا ستقدم لجمهورها؟

مراد اليوسف (دبي)

بعد نجاح أغنياتها الأخيرة «صوب الرياض» نجاحاً كبيراً حققت من خلالها 29 مليون مشاهدة، تستعد الفنانة مشاعل لتجهيز عمل غنائي جديد، قالت عنها: «العمل الجديد يشكل بالنسبة لجمهوري مفاجأة كبيرة، كونه مختلفاً كلياً عن أغنية «صوب الرياض»، الذي يتوقع الجميع مني بعد نجاحها أن يكون باللون الموسيقي نفسه، لكنها مختلفة وستحمل عنوان «خلوني» أجدد بها تعاوني مع الملحن والموزع الموسيقي المبدع حاتم منصور، ومتشوقة لرؤية رد فعل الجمهور عليها»، وأوضحت أنها في مرحلة التنفيذ الموسيقي والمكساج.

إعجاب

وعبرت مشاعل عن فرحتها بوصول أغنية «صوب الرياض» إلى هذا الرقم الكبير من المشاهدات في «يوتيوب»، شاكرة الجمهور على هذا الإطراء والإعجاب والمشاركة من خلال فيديوهات خاصة تم إرسالها ومشاركتها الغناء. وقالت: «فكرة أغنية صوب الرياض وأسلوب لحنها الجميل، وكلماتها للشاعر أحمد أشرف المطري جعلت الجمهور يشاركني الغناء فيها، فقمت بجمعها جميعها وطرحها ضمن فيديو خاص أعدته خصيصاً وطرحته عبر يوتيوب، وهو استثمار لمحبة الجمهور وأحببت من خلاله أن أقدم لهم شكراً خاصاً ومختلفاً.

وحول تعاونها مع الملحن والموزع حاتم منصور، أكدت أن حاتم لديه دائماً أشياء مختلفة وجديدة، وهو متجدد في ألحانه أو توزيعاته الموسيقية، وقد لفت الانتباه لألحانه مع الفنانين الذين تعاون معهم، وترى أنه مختلف ولديه الكثير، وأغنيتها الجديدة معه «خلوني» تحمل جملة موسيقية جميلة ومميزة وكلمات جميلة للشاعر مشرف العتابي.

عودة الحياة

وأعربت عن تفاؤلها الكبير في الأشهر القادمة لعودة الحياة إلى الفن واللقاءات مع الجمهور، من خلال الحفلات الجماهيرية أو المناسبات الاجتماعية كالأعراس وحفلات الميلاد والمناسبات الأخرى، شاكرة جميع الجهود الخليجية والعربية لمواجهة أزمة كورونا.

وحول إصدار الألبومات بعد آخر ألبوم قدمته عام 2017، تقول مشاعل إنها تعتمد بعد ألبوم «مشاعل 2017» على إصدار الأغنيات المنفردة، كون الوقت والأسلوب أصبح يحتاج إلى التركيز على الأغنية الواحدة من تسويق واهتمام ومتابعة وتصوير أيضاً، وهو السبب الذي جعلها تسير في هذا الاتجاه، لكنها أكدت أنها ليست ضد إصدار ألبوم غنائي رابع في مشوارها الفني.