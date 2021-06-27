في «الحرير المخملي».. أحمد وفيق في صراع مع مصطفى فهمي

محمد قناوي (القاهرة)

استأنف الفنان أحمد وفيق تصوير دوره في مسلسل «الحرير المخملي»، والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي، ويشارك في بطولته داليا مصطفى، ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين وهو مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين

وقال وفيق لـ «الاتحاد»: أجسد خلاله شخصية «مرتضى الصحار»، وهي شخصية قوية تمثل عائلة الصحار التي تعيش صراعاً قوياً مع عائلة عبدالرحيم، الذي يلعب دوره الفنان مصطفى فهمي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءاً من الجد إلى الأبناء، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي في الفترة من ثمانينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الثالثة.

وعبر أحمد وفيق عن سعادته بتكريمه على هامش الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة - والتي اختتمت فعالياتها مؤخراً - كواحد من صناع الأفلام القصيرة المتميزين، مؤكداً أنه خاض التجربة بعد تعامله مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم روائي طويل، حيث أكد أن الأفلام القصيرة كثيراً ما أفرزت نجوماً للسينما والدراما المصرية، وأنه لا بد أن يكون هناك اهتمام بالفيلم القصير ويلقى اهتماماً من جانب الجمهور، وأكد أنه كان يحلم منذ طفولته بالعمل مع المخرج يوسف شاهين والفنان محمد صبحي، موضحاً أن مدرسة الثنائي كانت قريبة مما يحلم هو بتقديمه.

وكشف وفيق إلى أنه قام ببطولة فيلم «سكوت هنصور» بالصدفة، وأن بطل الفيلم كان أحمد زكي وحدث خلاف بينه وبين صناع الفيلم ليستعين يوسف شاهين به.

وأضاف وفيق أن أهدافه من العمل كممثل ليست كما يحسب البعض بأنه يريد أن يكون كنجم صف أول، قائلاً: «أنا مع نفسي»، مؤكداً أنه حينما جاء من المنصورة للقاهرة كان يهدف إلى تحقيق نفسه وليس منافسة أحد، فالمنافسة توجد في الألعاب الرياضية، ولكن في التمثيل لا يوجد أحد أفضل من أحد، ضارباً مثلاً بمسلسل «المداح» الذي ظهر فيه كضيف شرف، مشدداً على أن المشهد حقق نسب مشاهدة كبيرة جداً، وكأنه كان بطل المسلسل أمام حمادة هلال.