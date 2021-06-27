مي سليم.. شخصية غامضة بـ «200 جنيه»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة مي سليم لـ«الاتحاد»، عن ملامح شخصيتها في أحداث الفيلم السينمائي «200 جنية»، وتجسد الشخصية المحورية المحركة لأحداث الفيلم في انتقال عملة الـ200 جنيه بين شخصيات العمل، بجانب أنها شخصية تتمتع بالغموض الشديد لمن حولها، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما الاجتماعية حول العلاقات الإنسانية بالمجتمع المصري، وعلاقة العملة المصرية من فئة الـ200 جنيه بين طبقات المجتمع المختلفة وتأثرهم بها، العمل من تأليف أحمد عبدلله، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته هاني رمزي، وإسعاد يونس.

ومن جانب آخر، أعربت مي سليم عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية «حبيبة»، والتي تجسدها ضمن أحداث الجزء الثاني من المسلسل السعودي «اختراق»، في أولى تجاربها بالدراما السعودية، وتجسد مي شخصية المدونة الإلكترونية الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ومتزوجة من «علي»، الدكتور الكيميائي والذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما التشويقية حول اتهام طبيب سعودي بتفجير مؤتمر طبي في أوروبا، وتتصاعد الأحداث الدرامية عندما يطلب منه قهراً قتل أحد العلماء المعروفين، العمل قصة طلال السدر، وتأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته نضال نجم، ومها منصور.