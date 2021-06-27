يترك إكرامية قدرها 16 ألف دولار

يترك العديد من الناس إكرامية بعد تناول وجبته في المطعم، لكنها في الغالب تكون مبلغا قليلا من المال لمساعدة العمال.

لكن زبونا في مطعم بولاية نيو هامشر الأميركية ترك إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار أميركي بعدما طلب شطيرتي نقانق مع بطاطا مقلية.

في بادئ الأمر، لم يلاحظ العمال في مطعم "ستامبل إن بار أند غريل" المتواضع في مدينة لندنديري قيمة البقشيش التي أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة "دبليو ام يو ار" التلفزيونية المحلية.

وكانت قيمة الفاتورة 37,93 دولارا في مقابل شطيرتي نقانق مع صلصة حراقة وبطاطا مقلية ومشروبات. وقد أصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037,93 دولارا أميركيا.

وقال رئيس المطعم مايك زاريلا إن الزبون توجه للعاملين في المكان مازحا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية "لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة".

وعلقت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية "يا إلهي، هل أنت جاد في ما تفعله؟"، في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15 % و20 % من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.

وبرر الزبون، الذي لم تُكشف هويته، هذه الخطوة قائلا "أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكدّ"، بحسب زاريلا الذي أغلق مطعمه أشهرا عدة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.