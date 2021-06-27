يحرق سيارته بعد يأسه من تأمين وقودها

أقدم رجل لبناني على إحراق سيارته أمام محطة للوقود على طريق عام بعد يأسه من تأمين مادة البنزين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، أن عناصر من قوى الأمن الداخلي وعدداً من الشبان أحبطوا محاولة أحد الأشخاص سكب البنزين على سيارته بهدف إحراقها أمام إحدى محطات الوقود على طريق عام حلبا- خريبة الجندي.

وأضافت أن ذلك جاء إثر حالة غضب انتابته بعد يأسه من محاولات متكررة وساعات انتظار طويلة لتأمين مادة البنزين.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث تخطى اليوم حاجز 17250 ليرة لبنانية، وأغلق عدد من أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم.

وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية، تراجعت القدرة الشرائية بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

وعمل أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء على إطفاء مولداتهم في عدد من المناطق بسبب نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات، في حين بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.