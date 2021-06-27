عاش فقيراً ومات مليونيراً.. قصته أقرب إلى الخيال!!

أحمد عاطف (القاهرة)



على عكس المثل الشعبي الشهير فى مصر "اصرف ما في الجيب يأتيكم ما في الغيب"، حاول مصري فى محافظة سوهاج (جنوب مصر)، إخفاء ثروته عن أسرته بطريقة غريبة، حيث إنه أوهمهم أنه لا يملك أي مال وعاشوا كفقراء لفترة كبيرة من حياتهم.



والأغرب أن هذا الرجل ظل يعمل في إحدى الدول العربية لنحو 25 عاما وجمع ثروة طائلة، لكنه دائما ما كان يتظاهر بالفقر أمام أسرته، حتى توفي بشكل مفاجئ.



وقادت الصدفة الأسرة للتعرف على امتلاك والدهم ثروة طائلة بعدما وصلهم خطاب بنكي إلى المنزل يشير إلى وجود شيء ما، فظنوا أنه قرضا، لكن الصاعقة كانت أنه يمتلك مالا يقل عن 22 مليون جنيه.









