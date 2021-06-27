صور.. «ضوء النهار» في لقطات «حمدان بن محمد للتصوير»

دبي (الاتحاد) أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر مايو 2021، والتي كان موضوعها «ضوء النهار».

المسابقة شَهِدَت ثنائيةً إبداعيةً من أوكرانيا تصدَّرت الفائزين السبعة، من خلال المصورة «مارينا جليبوفا» والمصور «يفهن ساموتشانكو»، بجانب الاستمرارية اللافتة للعدسة الإندونيسية ضمن قوائم الفائزين من خلال المصور «فرانس إيدي بونجاران سيريجار». عربياً تألَّق المصور «محمود محمد الجابري» من سلطنة عُمان بعملٍ مميز. قائمة الفائزين ضمَّت أيضاً المصور «نيشار نامبياثايل محمد» من الهند، والمصور «كازي مهيمن الإسلام موناج» من بنجلاديش، والمصور «لي هوانج لونج» من فيتنام.

وسيحصل الفائزون السبعة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر مايو استخدام الوسم HIPAContest_Daylight #.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: التعامل مع مختلف ظروف الإضاءة من أساسيات الانغماس في فنون التصوير، كثيراً ما نشاهدُ صوراً عادية، لكن عبقرية الإضاءة حوَّلتها لصورٍ مُدهشة، والعكس صحيح. اختيارنا لـ«ضوء النهار» كان لاختبار مهارات المصورين ورؤاهم الفنية في توظيف الضوء الطبيعي لإنتاج أعمالٍ فوتوغرافيةٍ معجونةٍ باللمسات الجَمَالية التي تحبس أنفاس المشاهد.

مستوى المشاركات يدعو للتفاؤل حقاً، نبارك للفائزين ونرجو للمشاركين حظوظاً أفضل في النسخ القادمة، وننصحهم بالمثابرة على المشاركة والعمل دوماً على تحسين جودة أعمالهم.