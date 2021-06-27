آبل تطلق الموسم الجديد من "تايم تو ووك " للياقة بدنية ممتعة

تعتزم شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة آبل إطلاق موسم جديد من برنامج تدريبات اللياقة البدنية ، الذي يعتمد على مشاركة شخصيات شهيرة، خلال الأسبوع الحالي عبر تطبيق اللياقة البدنية لأجهزة آبل الذكية المعروف باسم آبل فيتنس بلس.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى آن آبل ستطلق الحلقات الجديدة من سلسلة برامج اللياقة البدنية المسموعة تايم تو ووك غدا الاثنين . كان الموسم الأول من هذه الحلقات والتي قدمها نجوم مثل دولي بارتون ودرايموند جرين نجم دوري كرة السلة الأمريكي إن.بي.أيه في أبريل الماضي.

يذكر أن خدمة فيتنس بلس تتيح للمستخدمين متابعة برامج تدريبات بدنية مقابل اشتراك شهري قدره 10 دولارات شهريا. ويعتبر برنامج تايم تو ووك أحدث إصدار من هذه الخدمة وتشجع المستخدمين على المشي لمدة 30 دقيقة يوميا مع الاستماع إلى قصص أو موسيقى من مجموعة متنوعة من الشخصيات الشهيرة سواء أبطال رياضيين أو موسيقيين أو عارضات أزياء أو ممثلين.

ومن المنتظر أن يضم الموسم الجديد من تايم تو ووك الملاكم البريطاني الحاصل على الميدالية الذهبية في أوليمبياد 2012 أنطوني جوشوا وبطلة ألعاب القوى الأمريكية جوان بينوا صامويلسن والممثلتين جينا رودريجز

وسينتيا إريفو والكاتب والممثل راندال بارك وستيفن فري وعددا آخر من النجوم.