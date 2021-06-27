ما هو أكثر تمرين يومي يساعدك على حرق الدهون؟

إذا كنت تشعر أن لديك كمية كبيرة من الدهون في بطنك، فعليك التعرف إلى أفضل التمارين للتخلص من تلك الدهون.

وأكثر التمارين فعالية لحرق السعرات الحرارية في الدقيقة بعد التزلج الريفي على الثلج هو الجري.

والجرى من التمارين المهمة لصحتك ويحميك من العديد الأمراض المزمنة، بجانب فوائده على الصحة العقلية والنفسية، كما أنه يسهم في إنقاص الوزن وأكثر الطرق فاعلية لحرق الدهون والسعرات الحرارية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "إكسبريس"، هناك فوائد صحية عديدة للجرى منها:

خسارة الوزن



يعد الجري أحد أفضل التمارين للتخلص من دهون البطن

تعزيز الثقة بالنفس



من الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من الجري إضافة إلى الفوائد الجسدية، فإنه يعزز الصحة العقلية، فعندما تبدأ في الجري، ستشعر بالسعادة، وبالتالي ستعزز ثقتك بنفسك إضافة إلى شعورك بالرضا والارتياح.

يقلل الاكتئاب



عند ممارسة الجرى يتضاءل الشعور بالاكتئاب، فهو أفضل علاج طبيعي لتخفيف الشعور بالاكتئاب لأنه يحفز الدماغ على إفراز الهرمونات التي يمكن أن تحسن مزاجك.

تخفيف التوتر



الجري هو أفضل طريقة لتخفيف التوتر، لأنك عندما تجري، تحفز جسمك على التخلص الهرمونات التي تسبب اضطرابات التوتر.

الوقاية من فقدان البصر



تشير بعض الدراسات إلى أن الجري لمسافة 35 ميلاً على الأقل في الأسبوع سيجعلك أقل عرضة لفقدان البصر المرتبط بالعمر بنسبة تصل إلى 54 %.

الحفاظ على ضغط الدم



يظهر بعض الباحثين أن الجري مفيد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم والحفاظ على مستويات الكوليسترول، والأشخاص الذين يجرون حوالي 10 أميال في الأسبوع هم أقل عرضة لاستخدام أي دواء لضغط الدم بنسبة تصل إلى 39 %.