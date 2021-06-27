علا غانم: نادمة على هذا الفليم ولا أحب مشاهدته

قالت الفنانة علا غانم كنت أقدم الكثير من الأعمال في وقت قصير ويرجع السبب لذلك متطلبات بناتي، فالعامل المادي كان ضاغطا علي وكنت أحيانا أضطر للموافقة على أعمال لم أقتنع بها، ولكن اليوم لم أفعل ذلك أبداً، فالمسؤولية قد انتهت ولدى عمل خاص بي، لذلك الفترة القادمة أريد أن أستمتع بالعمل فقط.

وأضافت الفنانة علا غانم، هناك بالفعل الكثير من الأعمال التى قدمتها لم أرضَ عنها، وأكثر الأعمال التى لم أرضَ عنها فيلم "أحاسيس" بيضايقني وما بحبش أشوفه، وكان من الممكن ان أقدم نفس الرسالة بطريقة أخرى، وبالفعل تضايقت من نفسي بسببه، ولو عاد بي الزمن لن أقم بدورى فيه. جاء ذلك أثناء استضافتها فى برنامج "كلمة أخيرة" والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On.





وعادت علا غانم للظهور مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أميركا للبقاء مع أسرتها هناك، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، كما أنها عادت لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا.



ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم في أي عمل فني، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أميركا.