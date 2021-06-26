تحقيقات بشأن تعليقات كاذبة عبر «أمازون» و«غوغل»

لندن (أ ف ب)

فتحت الهيئة البريطانية للمنافسة (سي ام إيه) تحقيقاً رسمياً يتناول عملاقي الإنترنت «غوغل» و«أمازون» لرصد أي انتهاك محتمل لقوانين حماية المستهلكين من خلال عدم بذل جهود كافية للتصدي للتعليقات الكاذبة عبر الخدمات التابعة لهما.

وكان تحقيق غير رسمي على مدى أكثر من عام أثار مخاوف الهيئة من وجود تساهل من المجموعتين الأميركيتين مع تعليقات «كاذبة أو مضللة» عن المنتجات.

وأشارت الهيئة إلى أن «الانتقادات الكاذبة أو المضللة عن المنتجات قد يكون لها أثر على التقويم الممنوح لأي شركة والطريقة التي تظهر فيها» على محركات البحث لدى المستهلكين.