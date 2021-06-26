تغيير نظام التعليم الجامعي في هذه الدولة العربية

أحمد عاطف (القاهرة)

في تطور مفاجئ، بدأت الجامعات المصرية تشكيل مجموعة من اللجان للبدء في تطبيق نظام الجامعات الجديد، والذي يتعلق بالتوسع في الساعات المعتمدة بداية من العام الدراسي المقبل.

يهدف النظام الجديد إلى تقليص عدد سنوات التخرج لتكون 3 كحد أدنى للقطاع الأدبي و4 سنوات كحد أدنى للقطاع العلمي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي.

تتمثل الخطة في مواكبة جميع النظم التعليمية العالمية في مجال التعليم الجامعي وتقليل تكلفة الدراسة للطلاب في الجامعات والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في تحمل نفقات سنة إضافية، والتخفيف على الوضع العام من حيث المواصلات واستخدام الطرق وغيرها.

ووفقاً لمسؤولي الجامعات المصرية، فإنه لن يتم تحميل أي طالب مصروفات إضافية على نظام الجامعات الجديد في مصر بشأن الساعات الدراسية.