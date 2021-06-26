حورية فرغلي.. هل عادت إلى شكلها الطبيعي؟

محمد قناوي (القاهرة)

تعود الفنانة حورية فرغلي للدراما التلفزيونية بعد غياب استمر ثلاث سنوات منذ أن قدمت مسلسل «مملكة الغجر» مع فيفي عبدة عام 2019، وذلك من خلال المسلسل الجديد «أيام وبنعيشها»، الذي تعاقدت على بطولته قبل أيام قليلة، وهو تأليف سماح الحريري، ويشاركها البطولة شيري عادل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

ويأتي هذا النشاط بعد عودتها من أميركا، حيث خضعت للعديد من العمليات الجراحية في أميركا في أنفها مؤخراً، حيث تعرضت حورية فرغلي لكسر في أنفها قبل سنوات، ما اضطرها للخضوع لعمليات كثيرة حتى تعود لشكلها الطبيعي الذي يترقبه الجمهور من خلال عودتها وسط تساؤلات هل سيراها كما كانت؟

وقالت حورية إنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، العمل الذي يجمعها مع وفاء عامر، ومن تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش، ويقدم الفيلم رؤية جديدة ووجهة نظر مختلفة عن إظهار «ريا وسكينة» على اعتبار أنهما مجرمتان، حيث يكشف الفيلم أسراراً لأول مرة عن السيدتين ويعتبر الفيلم من أفلام الإثارة والأكشن، حيث يكشف الفيلم دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وسكينة، حيث إنهما كانا يستدرجان الجنود الأجانب ويقتلانهم ويدفناهم، على عكس المعروف من قتل النساء لسرقة الذهب منهم وتدور أحداث الفيلم في عام 1920، ومن المتوقع أن يقلب العمل الموازين، حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة واتهامهما بمقتل العديد من النساء لسرقتهن، حيث يتناول حقيقة قضية «ريا وسكينة» ووجود شاب وفتاة يعملان في الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية للقضية حتى يتوصلا لشخص في الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.