5 نصائح ذهبية لاستعادة لياقتك البدنية

أبوظبي (الاتحاد)

لا تبتئس كثيراً، إذا أحسست أن القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا، أثرت بالسلب على لياقتك البدنية، خاصة بعدما شملت الإجراءات الاحترازية المطبقة في هذا الصدد، فبوسعك استعادة لياقتك في فترة قد لا تكون طويلة، إذا اتبعت بعضا من النصائح التالية.

لا تخجل

لا تجعل خجلك من تراجع لياقتك البدنية بسبب الظروف الحالية، يحول دون عودتك إلى «الجمنازيوم»، خشية أن تواجه نظرات ساخرة من جانب مرتاديه الآخرين، ممن استطاعوا الحفاظ على لياقتهم. وبحسب خبراء تحدثوا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، لن يتطلب منك الأمر، سوى المواظبة لأسابيع قليلة، حتى يتسنى لك التأقلم من جديد على ممارسة تدريباتك دون أن تعبأ بنظرات المحيطين بك.

لا تكن مهووسا ب «الجمنازيوم»

إذا لم تستطع اتباع النصيحة السابقة، فلا تشعر باليأس والإحباط، إذ إن ممارسة الرياضة، لا ترتبط بالضرورة بالتردد على «الجمنازيوم»، بل إن مجرد السير السريع لـ 30 دقيقة يوميا، يسهم بشكل كبير في مساعدتك على استعادة لياقتك.

لا تبالغ

بحسب الخبراء، يفضل أن يمضي المرء بشكل تدريجي، على طريق استئناف تمارينه، بدلاً من الإقدام على ذلك بشكل مفاجئ وعنيف.

ابحث عن حافزك الشخصي

إذا كنت لا تميل بطبعك إلى ممارسة الرياضة، فربما سيكون من المفيد أن تجد لنفسك حافزا ذا طابع شخصي للانخراط فيها، كأن تعتبر أن التدريبات الرياضية ضرورية للحفاظ على صحتك من أجل أسرتك، أو لكي تشكل قدوة حسنة لأبنائك، أو حتى كي تبدو دائما في مظهر رشيق أمام من تتعامل معهم.

مارس ما تحب

إذا كنت تكره العدو مثلا، فلا تحاول إجبار نفسك على ممارسته، لأن ذلك لن يفيدك على المدى البعيد. فعندما تبذل جهدا في رياضة لا تحبها، ستكون تدريباتك في هذا المضمار أكثر إرهاقا. بدلاً من ذلك، يستحسن أن تبحث عن بدائل تروق لك، ما سيعزز فرص استمرارك في ممارستها.