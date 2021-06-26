(إحساس الأب وقلبه)

بمناسبة يوم الأب الأحد 21-6-2021 أجمل إحساس قلب الأب.... «لا تحاتي أبوي»

من قلبك الطاهر ننطلق واثقين يدٌ تحمل الشمس ويدٌ تحمل القمر، تمنحنا الشمس، الفرحة بيوم، بإشراقات جديدة، صباحات قوية وبداية مملوءة بالحيوية والنشاط، ومن يدك الأخرى تمتلئ المساحات بالأمل وتزداد فيها المحبة.

ومن قلبك النور عطاء الرب لأنك مثل الأشياء الجميلة مجتمعة في النفس ساكنةً في الروح، وفي هدوئك سكن الدلالة أنت الصبح وإن قلت فأنت القول الأوضح تشبه أول الشروق مشرق الوجه، معبر موجز الكلمات والقرار قراءة تخصك وحدك، الأب هو أنت أب أبينا ناصح في الخير مختلف كلما تقدم العمر أبي وجدي أب الجد المضحي.

يقول الأب استعن بالله وتوكل في كل أمر، إذا أردت أن تستند فضع ظهرك على جدار قوي أمين عليك يحفظك بعد حفظ الله واستند عليه تتضاعف قوتك، ولا تسند ظهرك على جدار متهالك تضعف وتهلك واستمع لحكمة قلبك «عفويتك دائماً أجمل» استند إلى ظهر أب وخذ بأسئلته وعندها أجب تستطيع المشي بأحلامك بعيداً سترى أنها واقع وحقيقة، مملوءاً بالثقة متمكناً من أدوات بحثك ومن حولك مخلصاً لك دون أطماع، لا تتكل وتعول على السراب، الطيف يبقى طيفاً لا يؤثر، خفيف يمر، لكن السحاب «ينزل مطر

يملأ»

أحاسيس الأب....

أعرفها وهو يحدثنا في صمته ويشير لها، أعرفه في رص ثيابه عند السفر كان يضعها في حقيبته كلما بدأ أصابعه تتحرك وتشير للاستعداد، في كتمانه ودمعته أسئلة وملاحظات«خذُ بالكم»يقول الطاقة تنفد تستهلك في غير المبرر والحرص كرم.

أعرف أحاسيسه في بحثه عن الحقيقة يوفر ما ينقصنا بودٍ يضعها في القلب ينشرها سعادة، يترك لنا ما ينفعنا ونترك ما لايلزم، يظل الأب الذي تستند على ظهره الريح «لا وجودَ لعقبة/ في وجوده وهو الأب/ الذي يعمل على التوضيح/ عملّ داخليّ/ تتفق كلّ الجوارح عليه/ تدفعه إلى الروح/ الأب عيونٌ لا تنام»

يقول...

إذا في اليد اليمنى أسئلةٍ، في الأخرى الأجوبة، الوجه الذي لا يشبهك أوقفه أمام المرآة ينظر فيها ينعم، كل الصفات الرائعة امتلكها وأظهرها تغنم بِود العالم وتفاعله معك، أظهر الفأل الحسن الطيب وأخفِ السيئ تنعم بالسعادة، تميل الظروف وتنحاز لك.

«أقف في شارع

أمام غافة

أمام مرآة الهواء أنظر

وأميل بسعادة مع غصونها».