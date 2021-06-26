بهذه الحيلة البسيطة يمكنك تهدئة عقلك قبل النوم!

تقول العديد من الدراسات إن الشاشات الإلكترونية ليست جيدة لروتين نومنا، وذلك لأن أجهزة التلفزيون والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة تحفز أدمغتنا، ما يجعلنا أكثر يقظة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن التوهج المنبعث من التلفزيون يمكن أن يعطل الساعة الداخلية ويتسبب في حدوث خلل في مستويات الميلاتونين، والذي يلعب دورا رئيسيا في مساعدتنا على النوم بشكل سليم. وبالمثل، وجدت دراسة سابقة تعود إلى عام 2014 أن مشاهدة التلفزيون قبل النوم تؤدي إلى ضعف جودة النوم والشعور بالإرهاق في اليوم التالي.

ولتخطي هذه العادة الضارة توصي دراسة جديدة بحيلة بسيطة يمكن أن تساعد في تهدئة عقلك بعد قضاء فترة في مشاهدة التلفاز وتساعد على النوم أسرع.

واقترح الباحث في مجال النوم مايكل سكولين، أن تدوين المهام المستقبلية يمكن أن يساعدك على "التخلص من الأعباء" قبل النوم. وفق Rt

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Psychological Science، فإن قضاء خمس إلى 10 دقائق في كتابة قائمة مهام يمكن أن يساعد الأفراد على النوم بشكل أسرع.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين يقترحون تفويت وقت التلفزيون والشاشة تماما وتجربة كتابة قائمة المهام بدلا من ذلك.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين من غير المحتمل أن يتوقفوا عن عادات الشاشة لديهم، يمكن محاولة كتابة قائمة مهام (أو مهمة كتابية مماثلة) بعد ذلك.

ويؤكد سكولين أن الانخراط في نشاط معرفي، مثل تدوين الملاحظات، يمكن أن يساعد في جعل النوم أسهل. ولا تساعد هذه الطريقة فقط على النوم، ولكنها طريقة رائعة لتكون أكثر تنظيما في حياتك أيضا.