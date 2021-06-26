حلا شيحة تتصدر "تويتر": بعد عرض فيلم "مش أنا" تغير حالي

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنانة المصرية حلا شيحة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها مع زوجها معز مسعود، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"

وظهرت حلا شيحة بغطاء الرأس مع ظهور خصلات شعرها من الأمام، وارتدت فستانا طويلا مشجراً، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول السبب وراء ارتداء "الحجاب" مرة أخرى.

وقالت حلا على الصور التي نشرتها: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه وأكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي"، مضيفة أنها وجدت التوازن النفسي إذ إنها سعيدة في حياتها وصادقة ومؤمنة بما داخلها.

وردت الفنانة المصرية على الجدل بشأن فيلمها الأخير وعدم حضورها العرض الخاص به، موضحة أن فيلم "مش أنا" تم تصويره منذ أكثر من عام ونصف لكنه تأخر طرحه بسبب ظروف كورونا.

وأشارت إلى أن حياتها تغيرت بعد الزواج قائلة :"أنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي".

وأثارت تصريحات حلا شيحة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبلها واحتمالات اعتزالها العمل الفني بعد زواجها من الداعية الشاب معز مسعود وارتدائها الحجاب مرة أخرى.