بيع لوحة لديفيد بووي بـ 88 ألف دولار اشتراها صاحبها بـ5 دولارات!

بيعت لوحة رسمها المغني البريطاني ديفيد بووي واشتراها قبل سنوات فرد من متجر خيري بخمسة دولارات كندية، في مقابل أكثر من 108 آلاف دولار كندي (88 ألف دولار أميركي) خلال مزاد إلكتروني، على ما أعلنت الدار الكندية المنظمة للمزاد الجمعة.

وكان التقدير الأولي لثمن اللوحة يراوح بين تسعة آلاف و12 ألف دولار كندي (7300 إلى 9800 دولار أميركي)، وقد تنافس عليها 12 مزايدا وفق روب كاولي رئيس دار "كاولي أبوت" للمزادات في تورنتو.

ويبلغ قياس اللوحة 20*25 سنتيمتراً وتمثّل وجهاً جانبياً. وهي بيعت للمرة الأولى في العام 2001 على موقع إلكتروني مخصص للمغني البريطاني، وانتهى الأمر باللوحة التي تحمل عنوان "دي هيد اكس إل في 1" في متجر خيري في أونتاريو، حيث اشتراها مجهول بمبلغ خمسة دولارات كندية (4,10 دولارات أميركية). وتواصل هذا الشاري لاحقاً مع دار "كاولي أبوت" للمزادات.

وأوضح رئيس الدار روب كاولي في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن "اللوحة رُسمت بين العامين 1995 و1997 وهي واحدة من سلسلة لوحات بريشة ديفيد بووي (بعنوان "ديد هيدز" أو "دي هيدز")، تمثل الفنان نفسه أو أقاربه". وأشار إلى أنها تحمل توقيع بووي وتاريخاً هو سنة 1997 على جانبها الخلفي.

ونادراً ما تطرح لوحات ديفيد بووي في مزادات، وهي المرة الأولى يُعرض أحد أعماله للبيع بالمزاد العلني في كندا، وفقاً لكاولي.

وترك مغني الروك الذي توفي بمرض السرطان عن 69 عاماً في 10 يناير 2016 أثراً كبيراً في مجالات الموسيقى والسينما والأزياء والفن، وبيعت خلال مسيرته الفنية نحو 140 مليون نسخة من ألبوماته.













