مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعلن قائمة أفضل 100 فيلم

تتواصل بمدينة أسوان التاريخية في صعيد مصر اليوم السبت عروض وفعاليات النسخة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وهي الدورة التي تقام في الفترة من 24 وحتى 29 من شهر يونيو الجاري، بمشاركة 33 دولة.

وتنعقد اليوم ندوة منتدى نوت لقضايا المرأة، كما يشهد المهرجان ندوة خاصة حول السينما والتكنولوجيا، فيما تتواصل عروض الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان.

وبحسب بيان، فإن المهرجان سيعلن خلال دورته الحالية، قائمة بأفضل مئة فيلم للمرأة، وذلك على مدار تاريخ السينما المصرية والعربية، وهي القائمة التي اختيرت من قبل 70 من نقاد السينما المصريين والعرب، والعرب

المقيمين ببلاد المهجر.

ومن المنتظر أن يصدر المهرجان كتابا وثائقيا، يتضمن مجموعة دراسات ومقالات للنقاد الـ 70 المشاركين في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل مئة فيلم عربي للمرأة.

ويصدر المهرجان في نسخته الخامسة، التقرير السنوي الثاني عن صورة المرأة في السينما العربية، وهو التقرير الذي يصدر للعام الثاني على التوالي، وذلك بإشراف الناقدة والكاتبة المصرية، انتصار الدردير.

ويرصد التقرير من خلال مجموعة من الدراسات والمقالات أوضاع المرأة بوصفها موضوعا للأفلام، وكذلك أدوارها في تلك الصناعة، وما واجهته من عثرات، وما حققته من نجاحات وانتصارات. ويعقد المهرجان ندوة خاصة تناقش ما جاء بالتقرير الذي شارك في إعداده 13 من الكتاب والنقاد المصريين والعرب.