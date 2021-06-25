مي عمر تعود للسينما «تحت تهديد السلاح»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود الفنانة مي عمر للسينما بعد غياب أربع سنوات منذ شاركت عام 2017 في فيلم «تصبح على خير» مع تامر حسني، وذلك من خلال الفيلم الجديد «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وقالت: أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وقت عرضه، خاصة وأننا نحاول من خلال هذا العمل تقديم فكرة ونوع أكشن جديد لم يتم تناوله قبل ذلك في السينما المصرية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعرض بطل العمل، لأزمة كبيرة تقلب حياته رأساً على عقب، وتتمحور حول جريمة قتل يتهم فيها ظلماً. وكشفت عن أن أسرة مسلسل «لؤلؤ» الذي قامت ببطولته وعرض قبل رمضان الماضي تحضر لجزء جديد من المسلسل، بعد نجاح الجزء الأول منه، مشددة على أن فكرة المسلسل كانت مخاطرة، نظراً لأن حلقاته عددها 40، وعرض في غير الموسم الدرامي الرمضاني.واعتبرت النجمة مي عمر أن مسلسل «لؤلؤ» من أهم التجارب الفنية خلال مشوارها الفني القصير وأوضحت أن شخصية «سنية» التي قدمتها في مسلسل لؤلؤ جريئة وردودها دائماً صادمة وهي عكس شخصيتها في الحقيقة تماماً.