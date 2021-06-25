محمد الشحي يطلق «يا منفرد»

مراد اليوسف (دبي)

على الرغم من تسجيلها وتنفيذها منذ مدة طويلة، إلا أن الفنان الإماراتي الشاب محمد الشحي قرر أن يطرح أغنيته الجديدة «يا منفرد» في هذا الوقت مع دخول أيام الصيف، متعاوناً بها مع الشاعرة الكويتية دلال المقهوي ولحنها سلطان بورابح، وقام بعملية التوزيع الموسيقي خليفة ساوند وتحمل الأغنية الجديدة للشحي نفس اللون الغنائي الذي اشتهر به، وكلمات عاطفية يقول فيها:

بحبك أنا آمنت وأحيتني حنيتك

يا منفرد لا هنت احضني إذا جيتك

معك الحكي ينعاد كثر رومانسيتك

بزينك كثير انكاد يخرب حسن بيتك

وقد طرح الشحي العمل عبر قناته الرسمية في يوتيوب من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية.. إلى جانب ذلك، كان محمد الشحي قد طرح قبل حوالي الشهر أغنية حملت عنوان «مالك القلب» من ألحانه وغنائه، وكلمات حمدان السماحي، وتوزيع عادل إبراهيم.