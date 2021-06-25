عمره 140 ألف سنة جنس بشري من قبل التاريخ

القدس (أ ف ب)

أعلن باحثون أنهم اكتشفوا جنساً بشرياً جديداً من حقبة ما قبل التاريخ، ما يسهم في تقديم عناصر جديدة لفهم التطور البشري. ويعود تاريخ العظام البشرية المكتشفة قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل إلى فترة تتراوح بين 140 ألف سنة، و120 ألف سنة قبل عصرنا الحالي، وفق العلماء.

وفي دراسة نشرت نتائجها مجلة «ساينس»، حدد فريق من علماء الآثار بقيادة يوسي زايدنر من قسم علم الآثار في الجامعة العبرية في القدس، وآخر يضم علماء في جامعة تل أبيب، نوعاً جديداً من الجنس البشراني أطلقوا عليه اسم «نيشر رملة» نسبة إلى موقع الاكتشاف.