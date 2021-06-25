انطلاق مهرجان أفلام المرأة في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

انطلق في جنوب مصر "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة" في دورته الخامسة بمشاركة 26 فيلماً عربياً وأجنبياً في المسابقات المختلفة بعدما كان يقام في فبراير من كل عام لكن تم إرجاؤه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

شارك في الافتتاح 300 شخص من بينهم وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان برغر، وعدد من الممثلين والمخرجين والنقاد.

يمثل مصر في هذه المسابقة الفيلمان التسجيليان "من وإلى مير" سيناريو وإخراج ماجي مرجان و"أحلام منسية" سيناريو وإخراج مروة الشرقاوي.

وتشمل مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان 12 فيلماً روائياً وتسجيلياً، من مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا واليابان ولاتفيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا.