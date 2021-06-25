صحفية أميركية تؤسس وكالة أنباء للحيوانات فقط

نيويورك (الاتحاد)

استقالت الصحفية هايلي أوكيف من عملها في الصحافة المحلية بالولايات المتحدة، وأطلقت وكالة أنباء خاصة لتغطية أخبار الحيوانات.

وقد بدأت أوكيف العمل فعلياً في الوكالة قبل عامين، من أجل بيع الأخبار والصور للصحف القومية والمحلية، بجانب عملها الأساسي في إحدى الصحف المحلية. وتظهر القصص التي تكتبها عن الحيوانات بالفعل في العديد من الصحف المعروفة.

وقالت إنها بدأت العمل في الوكالة كنوع من التسلية، حيث كانت تمضي عطلات نهاية الأسبوع وفي المساء بعد الانتهاء من عملها الأصلي، بضع ساعات لإعداد قصص إخبارية تتركز بالأساس على الحيوانات.