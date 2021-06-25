يتصدر أسماء 92 فيلماً.. "الرقم" نجم الشاشة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

اختار صناع السينما المصرية على مدار تاريخها، أسماء أفلام من الأرقام، للتعبير عن المحتوى الدرامي، أو جذب الجمهور وتحقيق أكبر عائد مالي، من خلال العنوان، وانطبق ذلك على 92 فيلماً، من الصفر إلى 10 في 48 فيلماً، و15حملت عدد الأيام والسنين، وتصدرت التوقيتات أسماء 12 فيلماً، وحملت المصطلحات الرياضية عناوين 5 أفلام.

من صفر إلى عشرة

تناولت السينما الرقم صفر في فيلمي «شعبان تحت الصفر»، بطولته عادل إمام عام 1980، ولعب أحمد بدير بطولة فيلم «السرعة لا تزيد عن صفر»، عام 1992.

وجاء الرقم واحد في 5 أفلام هي «القضية رقم 1»، و«واحد صحيح، و«واحد صفر»، و«واحد من الناس»، و«واحد صعيدي».

أما الرقم 2، فجاء في أسماء خمسة أفلام هي «اثنين على الطريق»، و«اثنين على الهوا»، و«اثنين ضد القانون»، و«اثنين على الرصيف»، و«2 طلعت حرب»، المنتظر طرحه قريباً بدور العرض بطولة أحمد وفيق.

ويعد 3 من الأرقام المميزة، في الموروث الثقافي العربي، وظهر على أسماء الأفلام 13 مرة، منها: «سلفني 3 جنيه»، لعلي الكسار، و«الرجل الثالث»، لأحمد زكي، و«الثلاثة يشتغلونها» لياسمين عبد العزيز، وطرح عام 2010.

وورد الرقم 4 في أسماء خمسة أفلام، منها: «4 بنات وضابط»، لأنور وجدي عام 1954، و«أسد و4 قطط»، لهاني رمزي عام 2007، و«4 كوتشينة» للأردني منذر رياحنة وطرح عام 2015.

ويُعد الرقم 5 واحداً من الأرقام المحببة ويحمل في المورث الشعبي والأمور الحياتية دلائل كثيرة، ومن المفارقات أن السينما قدمت مضاعفات هذا الرقم من خلال 10 أفلام، منها: «العريس الخامس»، 1942، بطولة آسيا داغر، و«رصيف نمرة خمسة»، الأشهر بتاريخ السينما، وطرح عام 1956، بطولة فريد شوقي، و«55 إسعاف» بطولة أحمد حلمي عام 2001.

ويغيب الرقم 6 عن قائمة الأفلام التي حملت أرقاماً في أسمائها.

ومن الأرقام المميزة، الرقم 7 وورد في 4 أفلام، منها: «السبع بنات»، بطولة سعاد حسني العام 1961، و«7 ورقات كوتشينة»، بطولة روبي، عام 2004.

وجاء الرقم 8 مرة واحدة بفيلم «اللمبي 8 جيجا»، بطولة محمد سعد، ومي عز الدين، وطرح عام 2010، وكذلك الرقم 9 من خلال فيلم «تسعة»، بطولة حسن عيد، ومها نصار، عام 2015.

وتناولت السينما الرقم 10 في عملين هما «عشرة بلدي»، بطولة إسماعيل ياسين، عام 1952، و«10 على 10»، بطولة يحيى الفخراني، عام 1985.

أرقام متعددة

تناولت السينما أسماء الأفلام ثنائية الأرقام في 4 أعمال منها: «الزوجة رقم 13»، بطولة شادية عام 1962، و«العميل 77»، بطولة فريد شوقي عام 1969، وثلاثية الأرقام في 7 أفلام منها: «424» بطولة سمير غانم، عام 1981، و«122»، بطولة طارق لطفي، عام 2019، فيما تناول أحمد حلمي الأفلام ذات رباعية الأرقام من خلال فيلمه «1000 مبروك»، عام 2009.

أيام وساعات

تناولت السينما عدد الأيام في أسماء الأفلام تعبيراً عن محتواها الفني، وجاء أغلبها في سياقها الدرامي، وبلع عددها 13 فيلماً، منها: «يوم سعيد»، بطولة محمد عبد الوهاب، عام 1939، و«365 يوم سعادة»، بطولة أحمد عز، عام 2011.

ولأن عامل الوقت مهم للبشر في حياتهم اليومية، استغلت السينما المواقيت الزمنية في أسماء الأفلام وبلغ مجموعها 12 فيلماً، منها: «24 ساعة حب»، بطولة حسن يوسف، عام 1974، و«ساعة ونص»، بطولة ماجد الكدواني، عام 2012.

مصطلحات رياضية

لم تغب المصطلحات الرياضية عن أسماء الأفلام وتناولتها في 5 منها: «دستة مناديل»، بطولة كارم محمود عام 1954، و«1/8 دستة أشرار»، بطولة محمد رجب، عام 2006.

أسماء بالسنين

وردت السنون في أسماء الأفلام مرتين هما «الحب سنة 70» بطولة أحمد رمزي، عام 1969»، و«الحب سنة 2000» بطولة حسن يوسف، عام 1972.

السياق الدرامي

يقول المخرج مجدي أحمد علي لـ «الاتحاد الأسبوعي»: إن الأرقام في أسماء الأفلام أمر متبع وغالباً ما تدور العناوين في السياق الدرامي لأحداث الفيلم، ولي تجربة مع فيلم يحمل عنوان «2 طلعت حرب»، لأن أحداثه تدور في المقر الذي يحمل اسم الفيلم بالشارع الشهير وسط القاهرة.

شق تجاري

يرى الناقد الفني علاء عادل أن الطبيعة البشرية مولعة بعالم الأرقام والأزمنة، بجانب أن مواضيع الأفلام التي تحمل هذه الأسماء تدور أحداثها بفلك الرقم، مثل فيلم «العريس الخامس»، وهناك شق تجاري لجذب الجمهور من خلال الرقم المميز للعنوان مثل «خمسة باب».