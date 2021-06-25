الكاميرا.. تتجول.. ترصد.. توثق.. تلتقط صوراً بـ«ألف كلمة»

«الرجل العنكبوت» بين كبار الزوار

سبايدرمان أو «الرجل العنكبوت»، خرج من القصص المصورة، والأفلام السينمائية ليجلس في المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات في ساحة القديس داماسو لمتابعة اللقاء العام للبابا فرنسيس في الفاتيكان. «الرجل العنكبوت» في الواقع هو الشاب ماتيا فيلارديتا «27 عاماً» من شمال إيطاليا، ومُنح المقعد في موقع كبار الزوار بسبب عمله الذي يرتدي فيه أزياء الأبطال الخارقين، ويزور الأطفال المرضى في المستشفيات، ومنحه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا العام الماضي جائزة لفيلارديتا على عمله الخيري مع الأطفال المرضى.

(رويترز)

حي للنساء فقط

في خطوة غير تقليدية للمساواة بين الجنسين أقامت مدينة فيينا حيًّا سكنياً كاملاً صممته النساء ومخصص النساء. المشروع بدأ العمل به منذ عام 2012 ويتضمن 12 ألف مسكن جديد في مبانٍ تتميز بواجهات من تصميم نساء، ومدون على بعض الجدران عبارة «النساء يبنين المدينة». كما تطلق أسماء نساء على الشوارع، مثل شارع الفيلسوفة حنة آريندت، وشارع المغنية جانيس جوبلين، وشارع بيبي لونغستوكينغ، شخصية سلسلة روايات الأطفال للكاتبة السويدية أستريد ليندغرن.

سباق السردين متعة وتجارة

صغيرة تحمل سمكة سردين حصدتها في رحلة صيد مع أسرتها على شاطئ وينكلسبروت، جنوب ديربان في جنوب إفريقيا ، التي تنظم خلال الفترة من مايو إلى يوليو «سباق السردين».

ويتحرك السردين في مثل هذا الوقت من العام شمالًا على طول الساحل الشرقي للبلاد، وتجذب الظاهرة أعداداً كبيرة من الصيادين والسكان إلى الشواطئ لمشاهدة السردين والبعض يصطادونه ويبيعونه.

(أ ف ب)

لاجئات يتعلمن الإعلام الرقمي

يونانيات ولاجئات مع المنسقة آمي ويليامز «الثانية من اليسار»، والمشاركة في مشروع حول المساواة بين الجنسين، في مكتب إحدى المنظمات في أثينا، حيث خضعن لتدريب من قبل منظمة GlobalGirl Media المختصة بتدريس مهارات الإعلام الرقمي والصحافة للمراهقات والشابات من المجتمعات المحرومة. وحصلت المشاركات على منحة لإنتاج أفلام قصيرة من خلال إجراء مقابلات مع منظمات ورموز نسوية في اليونان، سيتم تقديمها في منتدى الأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين في باريس، حيث سيسعى النشطاء للتأثير على الدول لتعزيز المساواة بين الجنسين.

(أ ف ب)

الذكاء الاصطناعي من الطبيب للبقال

يبدو أن الذكاء الاصطناعي ستكون له الكلمة العليا في مختلف المهن، دون تفرقة بين الطبيب والبقال.

وزير الصحة الاسكتلندي يراقب روبوتاً جراحياً يعمل في مستشفى غلاسكو الملكي، حيث أعلن أن الحكومة الاسكتلندية ستشتري 10 روبوتات جراحية جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه إسترليني. (أ ف ب)

سنغافورة

روبوت متطور في سنغافورة مهمته توصيل البقالة للمنازل، ومجهز بأجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد وكاميرا، ومقصورتين يمكن لكل منهما حمل ما يصل إلى 20 كجم من الطعام أو الطرود المطلوبة عبر الإنترنت، ويوصل أربع أو خمس شحنات يومياً.

(رويترز)

في بـيـتـنـا.. فيل

فوجئت أسرة تايلاندية بفيل يقتحم مطبخ المنزل ويبحث عن الطعام، فأسرع الزوج لتوثيق اللحظة بهاتفه النقال، لتلحق به الزوجة وتسجل الحدث وتنشره عبر حسابها على فيس بوك

( أ ف ب)